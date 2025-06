Tensione altissima in Medio Oriente, oltre 100 missili dall’Iran su Israele: paura ad Haifa e Tel Aviv

StrettoWeb

In Medio Oriente la situazione è drammatica con una tensione altissima. L’esercito israeliano rende noto che poco fa missili sono stati lanciati dall’Iran verso Israele. I sistemi di difesa stanno entrando in azione. L’Idf ha avvisato la popolazione di entrare immediatamente nei rifugi. L’Iran annuncia l’inizio del lancio di nuovi missili contro Israele, lo riferisce la tv di Stato iraniana. Allarmi ed esplosioni sono stati uditi nel nord di Israele poco dopo gli avvisi diramati dall’Idf alla popolazione su un attacco missilistico in arrivo da Teheran.

Bombe stanno cadendo sulla città di Haifa e Tel Avis

I missili lanciati dall’Iran stanno cadendo su Haifa, nella zona di Tamra, nel nord di Israele e su Tel Aviv. L’Idf fa sapere che l’aviazione israeliana sta intercettando dozzine di missili, anche al di fuori dello spazio aereo israeliano.