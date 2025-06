Iran-Israele, Netanyahu: “colpiremo ogni obiettivo degli ayatollah, non sanno cosa li aspetta”

StrettoWeb

“Nel prossimo futuro vedrete gli aerei dell’aeronautica militare israeliana sorvolare i cieli di Teheran: colpiremo ogni sito e ogni obiettivo del regime degli ayatollah“. Sono le parole del primo ministro israeliano Benyamin Netanyahu in un videomessaggio. “Il nostro obiettivo è fermare la doppia minaccia dell’Iran volta ad annientare lo Stato di Israele: sia il nucleare che i missili balistici. Quello che hanno visto finora (gli ayatollah) è niente rispetto a ciò che sentiranno nei prossimi giorni”, ha aggiunto Netanyahu.

“Sento che qualcuno dice che non abbiamo ottenuto risultati, è falso. Eccome se ne abbiamo ottenuti. Abbiamo colpito duramente il sito di arricchimento dell’uranio e se c’è bisogno ritorneremo lì, colpito lo stabilimento strategico per rendere attive le bombe nucleari, preso di mira il gruppo di scienziati che portava avanti questi progetti. Questo porta indietro l’Iran sul nucleare di molti anni. Ora ci sono altre cose da fare che non posso dire”, ha aggiunto.