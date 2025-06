L’Iran minaccia: “colpiremo basi di USA, Gran Bretagna e Francia in Medio Oriente”

StrettoWeb

L’Iran minaccia l’Occidente ed in particolar modo Stati Uniti, Gran Bretagna e Francia: “qualsiasi tentativo di difendere Israele dai raid militari in corso verrà considerato un atto ostile e sarà seguito da una risposta decisa e su vasta scala”. Secondo fonti dei media iraniani citati da Reuters, le forze armate di Teheran sono pronte “ad attaccare basi militari occidentali nella regione se verranno coinvolte operazioni per fermare l’offensiva iraniana contro Israele“. L’agenzia Fars, vicina ai vertici della Guardia Rivoluzionaria, parla apertamente “di un conflitto in espansione nei prossimi giorni“.

“Colpiremo tutti i Paesi che difenderanno Israele”, ha dichiarato un alto funzionario iraniano alla CNN, lasciando intendere un’escalation diretta non solo sul piano militare ma anche su quello politico e diplomatico.