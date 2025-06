Italia, Gattuso CT sarebbe da record: un vanto per il Sud e la Calabria

StrettoWeb

Conclusa la prima parentesi di Qualificazioni ai Mondiali, l’Italia ha salutato Spalletti, esonerato dopo il ko per 3-0 contro la Norvegia e sulla panchina contro la Moldova, dopo aver annunciato la separazione, in una gara a dir poco surreale. Claudio Ranieri sembra il diretto successore di Spalletti, un uomo esperto e in grado di calarsi subito nella parte, abituato a piazze calde come quella di Roma, con una carriera importante all’Italia e all’estero. Ma Ranieri avrebbe detto no con un WhatsaApp in piena notte, dopo la gara contro la Moldova.

Dopo il rifiuto di Sir Claudio l’Italia si è trovata un po’ spiazzata. Stefano Pioli, l’altro nome caldo, era già in parola con la Fiorentina. Intanto si è ricandidato Mancini. Gravina si è preso alcuni giorni per valutare l’eventualità di un nuovo progetto. Un progetto che potrebbe iniziare con Gennaro Gattuso in panchina.

Gattuso nuovo CT dell’Italia un vanto per il Sud e la Calabria

L’eventuale nomina di Gattuso come nuovo Commissario Tecnico della Nazionale sarebbe un vanto per l’intero Sud Italia calcistico. Sono infatti solo 3 gli allenatori del Sud che hanno guidato la Nazionale dal 1910 a oggi:

Francesco Calì (Riposto, Catania) tra il 1912 e il 1921

Mario Argento (Napoli) 1924

Antonio Conte (Lecce) 2014-2016

Nella storia italiana che ha visto un’infinità di CT del Nord Italia, Gattuso sarebbe il quarto CT del Sud Italia, il secondo dell’estremo Sud dopo il siciliano Calì, nonchè il primo calabrese (nativo di Schiavonea, frazione di Corigliano-Calabro, provincia di Cosenza, ndr).

Ritorna alla mente un vecchio spot in cui lo stesso Gattuso esaltava le bellezze della Calabria, all’epoca partner della Nazionale, che si chiudeva con la frase “Noi ci mettiamo il cuore”. Se dovesse essere nominato CT, lui lo farà senza dubbio.