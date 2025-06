Ranieri, i retroscena del no all’Italia: la Roma e quel WhatsApp nella notte…

StrettoWeb

Oggi o al più i prossimi giorni sarebbero potuti essere quelli utili all’annuncio ufficiale di Claudio Ranieri come nuovo CT dell’Italia. L’annuncio, effettivamente, c’è stato, ma ha colto tutti di sorpresa: Claudio Ranieri ha rifiutato la panchina azzurra. Un bel problema per Gravina e soci che, dopo l’esonero di Spalletti e la partita surreale giocata ieri sera dall’Italia, si trovano nuovamente a dover sfogliare la margherita per capire quale sarà il nuovo commissario tecnico della Nazionale.

Secondo la ricostruzione fatta da “La Gazzetta dello Sport”, sarebbe accaduto tutto nella notte di ieri. “Non me la sento…“, il messaggio WhatsApp inviato nella notte per declinare la proposta federale. Un vero e proprio dietrofront.

Inizialmente, infatti, sembrava tutto fatto, complice la possibilità del doppio incarico: Ranieri non sarebbe configurato come dipendente della Roma, quindi avrebbe potuto svolgere il ruolo di CT e al contempo consigliare il presidente Friedkin per le questioni giallorosse. Ok quindi dalla società capitolina. C’erano comunque delle condizioni particolari: quando in nazionale, ad esempio, Ranieri non poteva parlare della Roma e viceversa, più altri dettagli concordati.

A quanto sembra però, i Friedkin, pare abbiano temuto di perdere Ranieri alla lunga, o comunque di non poter contare su di lui come avrebbero programmato di fare. Quindi Ranieri, che già da tempo si era calato nella nuova veste da ‘dirigente’ della Roma, sarebbe tornato sui propri passi rifiutando la proposta della Nazionale.

Il commento di Claudio Ranieri

“Ringrazio il presidente Gravina per l’opportunità, un grande onore, ma ho riflettuto ed ho deciso di restare a disposizione della Roma nel mio nuovo incarico in modo totale – ha detto Ranieri all’Ansa -. I Friedkin mi hanno dato il loro pieno supporto e appoggio per qualsiasi decisione avessi preso riguardo alla Nazionale, ma la decisione è solo mia“.