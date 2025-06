Ranieri rifiuta la panchina dell’Italia! Che succede ora?

StrettoWeb

Sembrava tutto fatto e invece, nella grande estate dei NO calcistici, sembra esserne arrivato un altro abbastanza pesante. Secondo La Gazzetta dello Sport, Claudio Ranieri avrebbe detto no alla Nazionale: sir Claudio non sarà l’allenatore dell’Italia.

Doveva essere lui il profilo designato per il dopo Spalletti, esonerato sabato, all’indomani del ko contro la Norvegia, e che ieri ha guidato l’Italia per l’ultima volta nell’opaco 2-0 alla Moldova.

Probabilmente l’incompatibilità con il ruolo di senior advisor che ricopre nella Roma ha spinto l’ormai ex tecnico giallorosso a declinare la proposta di Gravina.

Le alternative adesso sono poche, quasi tutti i migliori allenatori hanno già trovato una panchina. Torna di moda il nome di Stefano Pioli, in uscita dall’Al-Nassr, unica reale alternativa in questo momento.