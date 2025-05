La Reggina replica alla Vibonese ma la toppa è peggio del buco: “da De Felice parole innocenti”

StrettoWeb

La Reggina ha risposto al comunicato della Vibonese, che a sua volta aveva replicato alle gravi accuse di De Felice. Gravi accuse che il club ha – vergognosamente, così come la figuraccia fatta e tutta la vicenda – minimizzato, definendole “dichiarazioni innocenti”. Insomma, la toppa peggio del buco. “Con riferimento al comunicato stampa della U.S. Vibonese Calcio, la Società riscontra che esso ha ad oggetto non dichiarazioni della dirigenza reggina, bensì solo una capziosa interpretazione di una frase innocente pronunciata da un giovane calciatore della Reggina, che peraltro, se letta nel contesto del discorso e dell’intera intervista, non lascia spazio alcuno a polemiche né sottende accuse formali o maliziosa dietrologia”, si legge nella nota amaranto.

Già in giornata Ballarino aveva minimizzato, giustificato, dicendo che nelle parole di De Felice c’era “tanta adrenalina, tutti possiamo avere una sparata, un momento no. Le sue parole sono state lette male“. No, non c’è lettura o interpretazione sbagliata. Le parole sono quelle. L’attaccante ha detto chiaramente che la “Vibonese si è consegnata a Siracusa”. Cosa decifrare o interpretare? Ballarino giustifica ancora. “Tutti possono avere una sparata”, secondo lui, un po’ come accade a lui spesso, con la stampa, con le avversarie, un po’ con tutti.

La nota prosegue: “Piuttosto, restiamo sorpresi dalla reazione ingiustificata e non misurata della Vibonese, che evidentemente vive la questione con particolare tensione, considerato anche quanto già in precedenza dichiarato dallo stesso tecnico Facciolo circa la partita con il Siracusa nonché gli atteggiamenti provocatori verso la nostra tifoseria durante la partita. Ci auguriamo che si possano evitare questi atteggiamenti inutilmente polemici ed aggressivi e ci si possa concentrare solo sulle questioni di campo, in vista dell’importante appuntamento della prossima domenica”, si chiude la nota. La Reggina dunque chiede alla Vibonese di evitare atteggiamenti polemici, quando è lei la prima – da settimane ormai – a battibeccare con chiunque, a provocare chiunque, come documentato oggi su StrettoWeb.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.