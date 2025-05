Playoff Serie C, i risultati dell’andata degli Ottavi: Atalanta straripante, 7 reti alla Torres

StrettoWeb

E’ cominciata la fase nazionale dei playoff di Serie C, dopo i primi due turni “interni” al girone, i quali hanno definito qualificate e teste di serie, grazie anche all’ingresso delle terze classificate. Questa sera si è giocato il primo turno della fase nazionale, in altre parole gli ottavi, con le partite d’andata. Si tornerà in campo mercoledì sera per il ritorno decisivo che definirà il tabellone dei quarti. Il vantaggio del fattore campo è per le teste di serie, che avranno anche due risultati su tre a disposizione (con due pareggi, non si andrà ai supplementari, ma passerà la testa di serie).

Tornando al campo, spicca su tutti il risultato dell’Atalanta Under 23, capace di rifilare ben 7 reti alla Torres, ipotecando così difatti il passaggio ai quarti. Tris di Crotone e Giana Erminio a Feralpisalò e Monopoli, mentre l’unico segno “2” si verifica a Catania, dove il Pescara sbanca un “Massimino” da ben altre categorie.

FASE PLAYOFF NAZIONALE (1° TURNO)

Atalanta Under 23-Torres 7-1

Giana Erminio-Monopoli 3-1

Catania-Pescara 0-1

Crotone-Feralpisalò 3-1

Vis Pesaro-Rimini 1-1

Serie C, il tabellone dei playoff

Ritorno primo turno fase nazionale (ottavi): mercoledì 14 maggio

Torres-Atalanta Under 23

Monopoli-Giana Erminio

Pescara-Catania

Feralpisalò-Crotone

Rimini-Vis Pesaro

Dopo le due gare degli Ottavi, si passerà ai Quarti, o al 2° turno di fase nazionale, dove entreranno in gioco le seconde classificate. La procedura sarà la stessa: teste di serie e sorteggi. Ecco di seguito il programma su come proseguirà il tabellone.

FASE PLAYOFF NAZIONALE (2° TURNO) – QUARTI

Andata domenica 18 maggio – Ritorno mercoledì 21 maggio

da definire – Vicenza (2ª classificata Girone A)

da definire – Ternana (2ª classificata Girone B)

da definire – Audace Cerignola (2ª classificata Girone C)

da definire – da definire

FINAL FOUR

Semifinali – Andata domenica 25 maggio e ritorno mercoledì 28 maggio 2025

Finali – Andata lunedì 2 giugno 2025 e ritorno sabato 7 giugno 2025

