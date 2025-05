Playoff Serie C, Crotone con un passo e mezzo ai quarti: 3-1 alla Feralpisalò

StrettoWeb

Terzo turno dei Playoff, secondo per il Crotone entrato direttamente ai sedicesimi di finale con un comodo pareggio a reti bianche che ha permesso ai calabresi di eliminare la Juventus U23. Tumminello e compagni in campo, questa sera, per la gara di andata degli ottavi di finale che mette di fronte Crotone e Feralpisalò. Il ritorno si giocherà a campi invertiti mercoledì 14 aprile alle ore 20:00. Gara che rischia di essere una formalità in virtù del 3-1 maturato questa sera all’Ezio Scida: una prova solida quella dei calabresi che hanno ipotecato il passaggio del turno.

Crotone-Feralpisalò 3-1: il racconto del match

Il Crotone spinge nei primi minuti di gioco e tiene in mano il pallino del match seppur senza trovare la via del gol. Quando la prima frazione sembra ormai destinata a finire in parità, arriva la rete di Vinicius Di Stefano (bella conclusione al volo) che permette ai calabresi di chiudere in vantaggio i primi 45 minuti di gioco.

Nella ripresa, dopo appena 2 minuti, arriva il pareggio degli ospiti: cross dalla sinistra di Boci, stop di Cabianca che di petto appoggia per Crespi che, da due passi, Trafigge D’Alterio per l’1-1. Al 53′ gli ‘Squali’ tornano avanti: cross di Cargnelutti dalla trequarti, colpo di testa in volo di Tumminello che bacia il palo e insacca. Al 76′ il Crotone cala il tris: cross di Ricci, altro colpo di testa vincente, questa volta di Murano. Finisce 3-1: i calabresi sono con un passo e mezzo ai quarti di finale dei Playoff di Serie C.

