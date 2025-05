Playoff Serie C: il Pescara sbanca Catania in uno stadio da brividi, per i siciliani si fa dura

StrettoWeb

C’è delusione a Catania per la partita di playoff di Serie C tra gli etnei ed il Pescara di Baldini, finita 0-1 in uno stadio da brividi e con un tifo da Champions League. La squadra di mister Toscano veniva dai due turni preliminari giocati in casa e vinti contro Giugliano e Potenza. Per i rossazzurri è la terza gara casalinga consecutiva ma a differenza delle prime due stavolta in caso di pareggio nel doppio confronto saranno gli avversari a passare il turno. Il Pescara, infatti, gioca questo primo turno nazionale dei playoff da testa di serie e questo gli permette di passare ai quarti di finale anche con due pareggi nelle sfide di andata e ritorno. Adesso, è chiaro, per il Catania si fa veramente dura.

La partita

Prima frazione di puro equilibrio tra Catania e Pescara. Siciliani più pericolosi in varie occasioni con Jimenez e Stoppa. La squadra di Baldini, invece, pur non creando tanti pericoli, è disposta bene in campo e gioca con grande equilibro, consapevole del fatto che con due pari passerebbe il turno. 0-0 alla fine del primo tempo. Nella ripresa grandissima parata di Plizzari, ex Reggina, sulla conclusione al volo ad incrociare di Di Tacchio. Catania vicina al vantaggio. All’87’ grandissimo goal di Merola che parte sul filo del fuorigioco e supera con un pallonetto Dini, 0-1 al Massimino. Dopo 5 minuti di recupero l’arbitro manda le squadre negli spogliatoi.

