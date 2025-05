Playoff Serie C: che spettacolo a Catania con una coreografia da Champions League | VIDEO

StrettoWeb

Coreografia da Champions League a Catania per i playoff di Serie C dove si sfidano due tra le grandi favorite alla conquista della Serie B. Gli etnei di Mimmo Toscano vengono dai due turni preliminari giocati in casa e vinti contro Giugliano e Potenza. Per i rossazzurri sarà la terza gara casalinga consecutiva ma a differenza delle prime due stavolta in caso di pareggio nel doppio confronto saranno gli avversari a passare il turno.

Il Pescara di Silvio Baldini gioca infatti questo primo turno nazionale dei playoff da testa di serie e questo gli permette di passare ai quarti di finale anche con due pareggi.

