Sarà anche Carnevale, ma questa Viola non scherza: Ani dominante, Bari ko 87-66

Via Ivanaj dentro Traore, per la guardia internazionale Stamatis situazione in standby in attesa della conferma ufficiale della società. Il secondo non sarà della partita, il primo sì e sarà anche ex in una clamorosa sliding door di mercato che ha visto coinvolte proprio Viola e Bari, avversarie questa sera al PalaCalafiore. Dopo il sogno Nazionale della scorsa domenica, si ritorna ai Play-In di Serie B Interregionale ereditando un PalaCalafiore tirato a lucido e tanto entusiasmo.

Cornice di pubblico importante come sempre: 1800 circa i presenti. Sarà pure la domenica di Carnevale, ma questa Viola non è in vena di scherzi. Ritmo alto, difesa ‘canina’ come la tanto decantata ‘dog mentality’ insegna. Sembra di essere tornati indietro di qualche mese. Prestazione dominante dei neroarancio, svegli e aggressivi in difesa, coraggiosi e presenti a rimbalzo d’attacco, ottimi anche nel giro palla.

Ne guadagna anche l’attacco in fluidità, ottime le percentuali al tiro nonostante Dell’Anna non abbia brillato come nelle uscite precedenti. Bari dura solo il primo quarto, poi è netto dominio neroarancio con i reggini che salgono anche sul +20 nel terzo periodo di gara. Dominante Ani (27 punti e 11 rimbalzi e 6 assist), letale Paulinus (12 punti) 10 punti per Dell’Anna, Boniciolli e Idiaru. Nel quarto periodo spazio anche ai giovani con i primi 2 punti per Marinelli.

AGGIORNAMENTI Fine 4° QT - La Viola vince 87-66 Ultimi 10 di gioco. Due punti per Anibaldi (71-52). Tripla di Rodriguez Duhalde (71-55). Tripla di Callara (71-58). Simonetti in lunetta: 0/2. Due punti per Dell’Anna (73-58). Tartamella pescato solo in area, 2 punti (73-60). Boniciolli fino in fondo, in equilibrio precario, 2 punti (75-60). Cessel in lunetta: 2/2 (77-60). Tripla di Ani (80-60). Piovono applausi per la new entry Traore all’esordio in maglia neroarancio. Tartamella in lunetta: 2/2 (80-62). Rodriguez Duhalde fa 2/2 dalla linea della carità (80-64). Dominante Ani, due con fallo: gioco da 3 punti che non si completa (82-64). Coach Cadeo fa entrare i giovani Nicolò e Marinelli, applausi dal PalaCalafiore. Dall’altra parte due liberi per il giovane Madonna applaudito dal PalaCalafiore con grande sportività (82-66). Tripla di Ani su assist di Marinelli (85-66). Marinelli da sotto, 2 punti e applausi dal PalaCalafiore! (87-66).

3° QT Si torna in campo. Bel giro palla della Viola e 3 punti per Ani (48-32). Tripla di Callara (48-35). Dell’Anna in lunetta: 1/2 (49-35). Tripla di Dell’Anna! (52-35). Due per Idiaru dopo un rimbalzo offensivo (54-35). Tripla di Callara (54-38). Due con fallo per Boniciolli, completato dalla lunetta il gioco da 3 punti (57-40). Gran stoppata di Ces s el che cancella Pelucchini. Tripla di Idiaru (60-40). Accorcia Tartamella (60-42). Tripla di Simonetti con dedica al Presidente Laganà in prima fila (63-42). Chiama time-out Bari. Tartamella ci mette il fisico, 2 punti (63-44). Muove benissimo la palla la Viola: tripla di Boniciolli servito da Simonetti in post (66-44). Gioca benissimo la Viola: Simonetti ne mette (68-44). Dell’Anna ruba palla e ne mette 2 (70-44). Bari chiama time-out per respirare. Bari non tocca più palla, anche i rimbalzi offensivi sono della Viola, situazione complessa per i pugliesi. Fallo su Donati che va in lunetta: 1/2 (71-46). Pelucchini fa 1/2 in lunetta (71-47). Anibaldi schiaccia in contropiede (71-49). Finisce il terzo quarto.

Fine 2° QT - Viola avanti 45-32 Inizia il secondo quarto. Stoppata irregolare di Cessel che aveva cancellato Anibaldi: 2/2 dalla lunetta (23-18). Paulinus trova un pertugio e infila 2 punti, giocata della casa (25-18). Altri due per Anibaldi, ben difeso da Dell’Anna (25-20). Tutto solo Simonetti, pescato bene sotto canestro (27-20). Paulinus in lunetta: 1/2 (28-20). Rubata e due punti, Paulinus devastante (30-20). Altri due per Paulinus, autentico fattore fi qui (32-20). Idiaru ruba palla e ne mette due in contropiede, Bari deve chiamare il time-out (34-20). Lupo da 3 (34-23). Bangu in lunetta: 0/2. In lunetta Duhalde: 2/2 (34-25). Primi due per Tartamella (36-27). Due per Dell’Anna a cronometro fermo (38-27). Contropiede Viola, Boniciolli per Simonetti, 2 punti (40-27). Fallo di Ani su Duhalde che va in lunetta: 2/2 (40-29). Gioco da 3 punti per Callara (40-32). Tripla di Paulinus (43-32). Si butta dentro Bangu, con 0 secondi sul cronometro, canestro valido! (45-32). Diluvio di applausi al termine del primo tempo.

Fine 1° QT - Viola avanti 23-16 Inizia la gara. Primi due per Tartamella (0-2). Tripla di Callara (0-5). Risponde da 2 Ani (2-5). Penetra in area Ani, due con fallo: canestro extra che non arriva a cronometro fermo (4-5). Gran giocata di Boniciolli che si fa a prendere 2 punti con il layup e un fallo aggiuntivo: anche in questo caso non si completa il gioco da 3 punti (6-5). Due rimbalzi offensivi per la Viola, Ani mostra il fisico e con il floater ne piazza 2 (8-5). Tripla di Ani in punta, Bari deve chiamare time-out ci sta capendo davvero poco. (11-5). Fallo su tripla di Boniciolli, in lunetta Rodriguez Duhalde: 2/3 (11-7). Tripla di Ani (14-7). Risponde da 3 Callara (14-10). Tripla di Idiaru (17-10). Errore in recupero della Viola, Anibaldi si ritrova la palla in mano e due punti (17-12). Ani ne mette 2 (19-12). Bangu in lunetta: 2/2 (21-12). Callara mette due liberi (21-14). Due punti per Paulinus dalla media (23-14). Altri due per Pelucchini (23-14). Finiscono i primi 10 di gioco.

