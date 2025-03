Viola-Bari, Cadeo: “ci siamo divertiti”. E sulla rivoluzione di mercato…

StrettoWeb

Il PalaCalafiore fa festa per il secondo successo della Viola ai Play-In Gold nel campionato di Serie B Interregionale. I neroarancio battono nettamente Bari davanti ai 1800 presenti e, per la prima volta, sotto il cubo. Coach Cadeo in conferenza stampa analizza così la gara: “il palazzetto lo viviamo dall’inizio, per i nostri ragazzi è una cosa magnifica e ci deve dare qualcosa in più. Questa era una partita non facile, c’erano aspetti psicologici non chiari. Bari aveva questo ragazzo venuto da noi, sono una squadra atipica con un solo 5 vero e tanti esterni pericolosi dal perimetro. Non era facile, giocano insieme da tanto. I ragazzi hanno risposto bene, come al solito quando dobbiamo ammazzarla veramente la partita incappiamo in alcune ingenuità che dobbiamo limare.

Piccola rivoluzione sul mercato? Ne abbiamo parlato. Il giocatore dice ‘non credono in noi’ quando arrivano nuovi giocatori. Invece è il contrario. La mia lettura è che noi siamo qua, facciamo questo sport grazie a qualcuno che investe in questo sport. Quello che arriva è una conseguenza ma il primo obiettivo è quello della Viola- La società ha fatto un’ulteriore sforzo importante. La squadra così profonda deve diventare una forza. L’individualità deve lasciare spazio alla massima intensità, con un roster così dobbiamo sfruttare il fatto che non so quante squadre potranno inserire 10 giocatori.

Se questa sera ci siamo divertiti? Io dico sempre che un canestro deve essere costruito dopo 5 o 6 passaggi e siamo riusciti a far fare un tiro pulito al nostro compagno. E tutti sono partecipi a questo. Poi ci intestardiamo con i palleggi, 1vs3 e 1vs4. Stasera ne abbiamo fatti parecchi di questi canestri, sia da sotto che da fuori. Io vedo la panchina che è felice, i 5 in campo sono felici e gioiscono. Così semplice che, paradossalmente, l’azione dopo palleggiamo e ci incastriamo… (ride).

Dobbiamo migliorare la difesa ancora di più con ancora più rotazione. Stasera abbiamo giocato a uomo 40 minuti, ha dato risultati positivi. Ma abbiamo altre soluzioni, possiamo farlo in altre maniere. Dobbiamo solo aumentare questo aspetto.

Giochiamo con Bisceglie e Monopoli in 3 giorni. Ho avuto la fortuna di poterle vedere in stagione. Sono quadrate, hanno gerarchie ben precise, saranno due partite importanti e non facili“.

