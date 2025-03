Viola, Stamatis arriva o no? Il chiarimento sul giallo di mercato

StrettoWeb

Grandi movimenti di mercato nelle ultime settimane in casa Viola. L’infortunio di capitan Manu Fernandez e la necessità di alzare il livello del roster in vista della seconda fase di stagione hanno spinto la società reggina a studiare le strategie giuste per consegnare a coach Cadeo la miglior squadra possibile in vista della postseason. E quindi: dentro Boniciolli e Dell’Anna a coprire lo spot di play e quello di tiratore. Poi anche Traore per dare una mano ai lunghi. Il tutto al ‘prezzo’ della risoluzione con Ivanaj che aveva disputato una stagione fra luci e ombre.

Restava ancora un tassello mancante, quello del giocatore straniero. La ciliegina sulla torta, il colpo fuori categoria, quello in grado di infiammare ulteriormente una piazza già caldissima e legittimare le ambizioni promozione. Il nome è quello di Dimitrios Stamatis, combo guard ellenica proveniente dalla Serie A2 greca ma con un passato in Serie A1 e con un’importante trafila nelle nazionali giovanili.

L’arrivo di Stamatis però è rimasto in standby. Mercato chiuso e nessun annuncio ufficiale. Non giocherà la partita contro Bari di questa sera e molti tifosi hanno iniziato a chiedersi se, effettivamente, Stamatis sia stato preso oppure il suo trasferimento sia clamorosamente sfumato sul gong. Facciamo chiarezza.

Dimitrios Stamatis alla Viola: la situazione

La Viola ha rilasciato qualche piccolo indizio sui social attraverso dei brevi reel che suggeriscono un arrivo importante. L’ultimo, con un giocatore versione ‘statua greca’, quasi un terzo Bronzo di Riace versione cestistica, ha lasciato spazio a pochi dubbi. La mancanza di un annuncio ufficiale però ha aperto a qualche punto interrogativo tra i tifosi.

Dimitrios Stamatis è già arrivato fisicamente a Reggio Calabria. Per questioni burocratiche (si tratta pur sempre di un trasferimento internazionale) non è stata ancora data l’ufficialità, com’è normale che sia, visto che per casi del genere serve mettere a posto ogni minimo dettaglio. Ma la società sta lavorando per completare le ultime operazioni in fretta in modo tale da permettere al giocatore di unirsi al roster di coach Cadeo il prima possibile. L’obiettivo? Averlo per la prossima sfida del 9 marzo in trasferta a Bisceglie.

