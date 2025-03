La legge del tie-break, la legge della Domotek! Impresa a Lecce: 2-3 e semifinale Playoff!

StrettoWeb

Lecce-Domotek Volley Reggio Calabria, atto secondo. Continua la serie del primo turno dei Playoff a una settimana dalla partita inaugurale del PalaCalafiore in cui è successo letteralmente di tutto. In Gara-1 la Domotek Volley si è imposta per 3-2 in rimonta, vincendo un infuocato tie-break nel quale non sono mancati anche alcuni momenti di forte tensione fra tifosi reggini e la panchina di Lecce (VIDEO). Oggi si gioca a campi invertiti, Gara-2 al Palazzetto dello Sport di Tricase.

Ancora il tie-break decisivo, ancora la Domotek Volley a sorridere. Dopo quasi 2 ore e 30 minuti di match combattuto ed esaltante, i reggini portano a casa il secondo punto che mette in ghiaccio l’accesso alla semifinale dei Playoff. Un risultato storico per la squadra amaranto che si presentava, al secondo anno di vita, all’esordio in Serie A3, da matricola ed è già fra le migliori 8 dell’intero torneo. Un set per parte nei primi 4 parziali conclusi 19-25 / 25-14 / 19-25 / 27-25. Nel quarto set da segnalare la grande rimonta della Domotek negata da due chiamate molto contestate per due invasioni su altrettanti punti inizialmente assegnati ai reggini.

Lecce allunga la gara al tie-break ma arriva scarica. La Domotek, invece, ha negli occhi il fuoco di chi vuole portare la gara a casa. I reggini scavano un solco importante e vincono 10-15 il terzo parziale. Reggio Calabria è alle semifinali Playoff di Serie A3!

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.