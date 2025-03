Risultati 2ª Giornata Playoff Serie A3: la Domotek batte Lecce, l’avversaria in semifinale | TABELLONE 

StrettoWeb

La Domotek Volley Reggio Calabria batte Lecce 2-3 e raggiunge le semifinali dei Playoff di Serie A3. Un risultato pazzesco quello dei reggini che, partendo da neopromossa, si sono assicurati un posto fra le prime 8 dell’intero torneo. E non vogliono fermarsi qui. Dopo la vittoria al tie-break a Reggio Calabria, i ragazzi di mister Polimeni hanno fatto il bis in trasferta. In semifinale affronteranno Acqui Terme che ha eliminato Sarlux Sarroch CA.

Nella metà alta di tabellone che interessa alla Domotek Cus Cagliari completa lo sweep ai danni di San Donà di Piave, mentre Lagonegro e Modica dovranno vedersela in Gara-3.

Dall’altro lato del tabellone Sorrento elimina Sabaudia, San Giustino fa lo stesso contro Mantova. Belluno batte Savigliano e attende di conoscere chi la spunterà in Gara-3 fra Gioia del Colle e Ortona.

Risultati Playoff Serie A3 2ª Giornata

Girone Blu

Domenica 23 marzo

Ore 18:00

Sabaudia-Sorrento 1-3

Modica-Lagonegro 2-3

Lecce-Domotek Volley RC 2-3

Ortona-Gioia del Colle 3-1

Girone Bianco

Sabato 22 marzo

Ore 16:00

Sarlux Sarroch CA-Acqui Terme 2-3

Ore 19:00

Cus Cagliari-San Donà di Piave 3-1

Savigliano-Belluno 1-3

Domenica 23 marzo

Ore 18:00

San Giustino PG-Mantova 3-1

Tabellone quarti Playoff Serie A3

Sorrento-Sabaudia 2-0

Mantova-San Giustino PG 0-2

Belluno-Savigliano 2-0

Gioia del Colle-Ortona 1-1

San Donà di Piave-Cus Cagliari 0-2

Lagonegro-Modica 1-1

Domotek Volley RC-Lecce 2-0

Acqui Terme-Sarlux Sarroch CA 2-0

Tabellone semifinali Playoff Serie A3

Sorrento-San Giustino PG

Belluno-Gioia del Colle/Ortona

Cus Cagliari-Lagonegro/Modica

Domotek Volley-Acqui Terme

