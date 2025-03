Domotek Volley-Lecce, tensione nel finale! Caos nella panchina ospite: tifosi inferociti! | VIDEO

StrettoWeb

Finale tesissimo quello di Domotek Volley Reggio Calabria-Lecce, gara inaugurale dei Playoff. Diverse le decisioni degli arbitri contestate dall’una e dall’altra parte. In particolare, due rossi nelle fasi caldissime del tie-break hanno infiammato gli animi. A un certo punto, l’attenzione si è spostata dal campo alla panchina di Lecce nella quale si è acceso un parapiglia che ha coinvolto anche alcuni tifosi di casa presenti nelle prime file.

Non è chiara la dinamica di quanto accaduto, fortunatamente il pronto intervento di giocatori e staff ha evitato che la situazione degenerasse. A scatenare il parapiglia sarebbe stato un brutto gesto da parte di un giocatore Lecce che, secondo alcune testimonianze dei tifosi presenti, avrebbe fatto il gesto ‘ti taglio la gola’ a uno degli arbitri. Starà al referto arbitrale chiarire ciò. Non si è giocato per una 20ina di minuti e oltre. Sono arrivati anche i carabinieri. La partita è stata portata a termine regolarmente.

