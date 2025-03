Eurocup, impresa Reggio Bic! Vigo si inchina al PalaCalafiore

StrettoWeb

Dopo la vittoria ottenuta nella gara inaugurale dell’Eurocup contro Firenze nella mattinata, la Reggio Bic torna a calcare il parquet del PalaCalafiore nel pomeriggio per l’attesissima seconda sfida del girone contro Vigo. La squadra spagnola era considerata come la migliore del girone, quotatissima dopo il successo ottenuto proprio a Reggio Calabria nella passata edizione dell’Eurocup. Ma quest’anno i ragazzi di coach Cugliandro non si sono fatti trovare impreparati.

Una vittoria in grado di ribaltare i pronostici della vigilia quella costruita dai reggini che fin dai primi minuti hanno dimostrato di non soffrire il confronto con gli iberici chiudendo avanti il primo tempo 31-38. Prepotente il ritorno degli ospiti nel terzo quarto, trascinati da Alejo Alonso Agustin (23 punti), chiuso 50-51 sempre in favore della Reggio Bic che nel quarto periodo è riuscita a tenere a bada il tentativo di rimonta di Vigo allungando grazie ai tre tenori: Sripirom (21), Juninho (20) e Pimkorn (18 punti, uscito per falli nel finale). Finisce 58-69. Domani gli altri due appuntamenti con Tel Aviv al mattino e Parigi la sera.

