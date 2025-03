Eurocup, il coach di Vigo esalta Reggio Calabria: “mare, sole è come casa. PalaCalafiore? Siete fortunati”

StrettoWeb

La Reggio Bic batte anche la quotatissima Vigo, pronta al bis dopo il successo proprio a Reggio Calabria nell’edizione 2024 dell’Eurocup. Quest’anno però i reggini hanno difeso alla grande il PalaCalafiore e si preparano domani a chiudere i conti già al mattino contro Tel Aviv. Nel post match, Cesar Iglesias Molares, coach di Vigo, ha analizzato così la gara ai microfoni di StrettoWeb: “abbiamo giocato due partite di fila quest’oggi, la prima abbiamo giocato molto bene, la seconda è stata una gara tosta. Il tiro da fuori e lo spacing non sono stati buoni per noi, abbiamo perso sicurezza nelle situazioni da fuori. E poi le palle perse per cattive decisioni e passaggi sbagliati. La Reggio Bic ha segnato prendendo un buon vantaggio e poi ha chiuso la gara nel finale“.

Il coach spagnolo esalta anche la città: “siamo venuti qui lo scorso anno, è la seconda competizione europea che giochiamo a Reggio Calabria. Conosciamo il livello della squadra di Reggio Calabria. Anche l’anno scorso è stata una partita tosta. Anche oggi mi è piaciuto giocare contro di loro. Mi piace questa città, è molto simile a Vigo, è vicina al mare, è soleggiata, c’è uno splendido panorama. Proviamo a godercela un po’ nel tempo libero: il cibo italiano, conoscere un po’ della città, non solo basket“.

Immancabile un commento sul PalaCalafiore: “il PalaCalafiore è un posto magnifico per il basket. Qui hanno giocato un sacco di grandi giocatori. La tradizione del basket in questa città è importante, lo adoro. È una fortuna per questa città, perchè nella nostra non abbiamo un posto del genere, non abbiamo un grande palazzetto: per i ragazzini, per la gente, vedere qui una partita è fantastico“.

