Vigo-Reggio Bic, Cugliandro: “grande vittoria. Domani proviamo a chiudere la qualificazione con tanto pubblico!” | VIDEO

StrettoWeb

La Reggio Bic bissa il successo della mattina contro Firenze superando la quotatissima Vigo nel pomeriggio. Una doppia vittoria importante per i reggini che hanno battuto le due squadre migliori del raggruppamento e ora puntano alla qualificazione. Coach Antonio Cugliandro, intervistato ai microfoni di StrettoWeb nel post gara, ha dichiarato: “siamo felicissimi. Non lo nascondo. È stata durissima, difficile. Siamo riusciti a ottenere un piccolo vantaggio, 2-3 volte, ma senza chiuderla. Abbiamo avuto problemi di falli e ho dovuto fare qualche rotazione in più che ci ha messo un po’ in difficoltà. Ma alla fine siamo riusciti a portare a casa la vittoria ed era questa la cosa fondamentale.

È stata una vittoria di squadra. Queste partite non si possono vincere con un solo giocatore. Vigo è una grande squadra, lo ha dimostrato anche l’anno scorso, quest’anno è arrivata rinforzata da due nuovi acquisti che hanno fatto molto bene. È stata una vittoria di squadra e i ragazzi sono stati felicissimi“.

Domani il match point qualificazione contro Tel Aviv in un PalaCalafiore che ospiterà le scuole e si riempirà di tanto pubblico festante e caloroso: “noi dobbiamo provare a chiudere la pratica già dalla mattina. Tel Aviv è una squadra un po’ più accessibile sulla carta ma in queste coppe, con le partite secche, la stanchezza, ci sono sempre tante sorprese. Non dobbiamo sottovalutare nessuno. Ci faremo forza con il pubblico che tornerà con le scuole e questo dovrà darci forza per portare a casa anche questa“, conclude il coach.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.