Catanzaro-Cosenza, gli ultrà giallorossi chiamano a raccolta la città: l’appello prima del derby

StrettoWeb

Dopo la carica della Curva Nord del Cosenza, che domani sarà allo stadio per l’allenamento a porte aperte dei rossoblu, anche gli ultrà del Catanzaro sono pronti ad incitare i propri beniamini in vista del derby di domenica pomeriggio. A differenza degli ospiti, che saranno assenti al “Ceravolo” per le disposizioni del Prefetto del capoluogo – e che quindi hanno solo la seduta di rifinitura come unica occasione per stare vicini alla squadra – i supporters di casa hanno praticamente già staccato tutti i biglietti per invadere l’impianto.

Nonostante ciò, anche domani gli ultrà giallorossi vogliono dare un supporto alla compagine di Caserta. “Gli Ultra Catanzaro 1973 – si legge in una nota del gruppo organizzato – chiamano a raccolta il popolo giallorosso per caricare i ragazzi in vista del derby contro il Cosenza. La partita di domenica non ha bisogno di presentazioni: una rivalità che non si limita a novanta minuti su un campo da calcio, ma che rappresenta una sfida vissuta ogni giorno dell’anno. Il mister e la squadra stanno onorando la nostra maglia, domenica dopo domenica, battaglia dopo battaglia, dimostrandosi veri Uomini degni di indossare i nostri colori: a loro è affidato il compito di difendere la nostra storia ed il nostro presente di prima squadra della Calabria. Ci vediamo sabato alle 14.30 a Giovani, tutti presenti per gridare ancora una volta che la Calabria è solo giallorossa!”.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.