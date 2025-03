Catanzaro-Cosenza, la carica della Curva Nord rossoblu: “è il momento di non lasciare nulla di intentato”

StrettoWeb

Nonostante una situazione societaria, ambientale e di classifica complessa, i tifosi del Cosenza suonano la carica in vista del derby di domenica in casa del Catanzaro. Il club rossoblu, infatti, ha aperto le porte ai supporters per l’allenamento di sabato pomeriggio, la rifinitura della vigilia. “I rossoblù effettueranno la rifinitura sabato pomeriggio sul prato del San Vito Gigi Marulla alla presenza dei sostenitori nel settore di Tribuna A. Apertura cancelli alle ore 15:15”.

Ci sarà la carica degli ultrà, che non potranno assistere in presenza alla gara al “Ceravolo” per via del divieto dei tifosi ospiti. “È il momento di non lasciare nulla di intentato, di lottare col cuore per riscrivere un altro pezzo di storia, della nostra storia. È il momento di stringerci attorno a questi ragazzi, in questa annata finora funesta. Per questo invitiamo tutto il popolo rossoblù ad essere presente sabato alle 14:45 allo stadio San Vito-Gigi Marulla “Settore Tribuna A”, per fargli vedere che Cosenza, tutta Cosenza, è con loro”. E’ quanto si legge in una nota della Curva Nord Catena.

