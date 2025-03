Catanzaro-Cosenza, Caruso: “non verrò al Ceravolo. E sono deluso…”

StrettoWeb

“Ringrazio l’amico e collega Nicola Fiorita, sindaco di Catanzaro, per l’invito che mi ha cortesemente rivolto, ma domenica non sarò al ‘Ceravolo’ per seguire il derby tra giallorossi e rossoblù. Senza i tifosi del Cosenza la mia presenza a Catanzaro sarebbe inopportuna. Pertanto, vedrò la partita in televisione”. Lo afferma, in una nota, il Sindaco di Cosenza, Franz Caruso, che si dice “amareggiato per la decisione, assunta dalla Prefettura di Catanzaro, di vietare alla tifoseria cosentina la trasferta al Ceravolo”.

“Quando, a parti rovesciate, fui io ad invitare Nicola Fiorita al San Vito-Marulla per il derby di andata che si disputò il giorno di Santo Stefano a Cosenza – ricorda Franz Caruso – fu il collega a ringraziarmi per l’invito che si vide, però, costretto a declinare per le stesse ragioni, in quanto per lui, come adesso per me, non avrebbe avuto senso assistere alla partita in assenza dei tifosi ospiti. Non sconfinerò mai nelle competenze e nelle funzioni altrui – puntualizza Franz Caruso – ma lasciate che io provi un po’ di delusione per la decisione di non autorizzare la trasferta a Catanzaro della tifoseria rossoblù. Eppure – rimarca il Sindaco di Cosenza – il derby di domenica sarebbe stata l’occasione giusta per sancire una sana pacificazione degli animi tra le due tifoserie”.

“Segnali in questa direzione sono arrivati negli ultimi tempi, da una parte e dall’altra, in occasioni particolari, nel corso delle quali le tifoserie, pur mantenendo inalterato il loro sostegno incondizionato ai rispettivi colori, hanno mostrato segnali di distensione che non sono passati inosservati. I tempi erano maturi, per una coesistenza che consentisse di assistere ad un derby nel quale far prevalere il sano agonismo e la civile partecipazione ad un evento sportivo rilevante non solo per le due squadre in campo, ma anche per le nostre città e per l’intera Calabria”.

“E’ stato un peccato – ha affermato ancora Franz Caruso – perdere questa opportunità. Nel rinnovare i miei ringraziamenti al Sindaco di Catanzaro per avere, con l’invito rivoltomi, riaffermato i sentimenti della nostra amicizia e della vicinanza tra le città che siamo onorati di guidare, auspico che domenica, in occasione del derby, possano trionfare i valori dello sport e che le rispettive compagini, sia pure dalle loro posizioni di classifica differenti, possano onorare al meglio la loro maglia”.

