Catanzaro-Cosenza, grande novità per il derby: sarà visibile gratuitamente | INFO

StrettoWeb

Grande novità in occasione del derby di Calabria di Serie B tra Catanzaro e Cosenza, che andrà in scena domenica 16 marzo 2025 alle ore 17:15. La partita, infatti, sarà visibile gratuitamente su Dazn. La piattaforma offre questa opportunità, che rientra nelle iniziative che prevedono la visione gratuita di alcune gare della stagione. Ovviamente, sarà necessario l’accesso a Dazn e la registrazione dell’account, con la possibilità poi di assistere alla sfida senza alcun costo.

Un’opportunità importante soprattutto per i tifosi ospiti, che non potranno essere presenti al “Ceravolo” per via del divieto imposto dal Prefetto di Catanzaro in seguito ai gravi scontri di un anno fa.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.