ACR Messina, la richiesta della Procura Federale su penalizzazione e inibizioni ai dirigenti

Giornata di tensione e attesa in Serie C e soprattutto per l’ACR Messina, che conoscerà i punti di penalizzazione inflitti dopo i mancati pagamenti federali dello scorso 17 febbraio. Dopo le verifiche della Covisoc, che ha inviato tutto alla Procura Federale, è arrivato il deferimento e – oggi – l’udienza telematica di fronte al Tribunale Federale Nazionale, quest’ultimo che deciderà ufficialmente le sanzioni.

La Procura Figc, intanto, ha chiesto quattro punti di penalizzazione e tre mesi di inibizione al Presidente Alaimo e al patron Cissé, che non si fa sentire da diverse settimane dopo la conferenza stampa dagli annunci in pompa magna e le scadenze non rispettate del 17. Si attende ora la decisione ufficiale, con la pubblicazione dei dispositivi, dopo le udienze delle altre squadre (Taranto, Lucchese e Triestina, mentre per la Turris se ne parlerà fra qualche giorno). Le motivazioni saranno invece rese note la prossima settimana.

