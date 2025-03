Serie C, come cambia la classifica dopo l’esclusione del Taranto e la penalizzazione del Messina

StrettoWeb

Terremoto Serie C, come prevedibile, ma non è ancora finita. Nel girone C, Messina penalizzato e Taranto escluso. Queste le decisioni del Tribunale Federale Nazionale dopo i mancati pagamenti, i deferimenti e le richieste della Procura. La classifica cambia, con i punti tolti a tutte le squadre che ne hanno ottenuti contro i pugliesi. Si attende la decisione sulla Turris, che a questo punto sarà uguale.

Di seguito la nuova classifica con queste decisioni.

Classifica Serie C girone C

Audace Cerignola 60 Avellino 55 Monopoli 49 Benevento 46 Potenza 44 Crotone 43 Giugliano 38 Catania 38 (-1) Picerno 38 Trapani 38 Sorrento 35 Juventus Next Gen 33 Cavese 33 Foggia 30 Altamura 29 Latina 27 Casertana 22 Messina 15 (-4) Turris 5 (-11)

