Serie C, dal Messina al Taranto: ecco le decisioni del TFN. Nessuna sorpresa dal comunicato ufficiale

E’ arrivata, come di consueto, la decisione del Tribunale Federale Nazionale sulle quattro squadre di Serie C deferite nei giorni scorsi. Dopo le udienze di questa mattina, pubblicati i dispositivi ufficiali su un sito della Figc letteralmente preso d’assalto e in tilt nelle scorse ore per i numerosi accessi di tifosi, curiosi e addetti ai lavori, ansiosi di conoscere le punizioni inflitte a Taranto, Messina, Lucchese e Triestina. Occhi puntati, com’è noto, sui pugliesi, a rischio esclusione dopo le note vicende di questi mesi. Esclusione che è stata confermata, decretando la parola fine della società.

“Il Tribunale Federale Nazionale ha sanzionato il Taranto (Girone C di Serie C) con l’esclusione dall’attuale campionato di competenza nonché con 3 punti di penalizzazione in classifica da scontare nella prima stagione sportiva utile. Il TFN ha inoltre sanzionato con 6 punti di penalizzazione in classifica da scontare nella corrente stagione sportiva la Lucchese (Girone B di Serie C) e con 4 punti di penalizzazione il Messina (Girone C di Serie C) e la Triestina (Girone A di Serie C). Le quattro società, con i rispettivi legali rappresentanti e dirigenti, erano state deferite lo scorso 3 marzo a seguito di segnalazioni della Co.Vi.So.C. per una serie di violazioni di natura amministrativa”, si legge nella nota ufficiale Figc.

