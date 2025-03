ACR Messina, Basile sbotta: “basta chiacchiere e atteggiamenti irresponsabili, situazione preoccupante”

StrettoWeb

Mentre il Messina si trova in campo, al “Franco Scoglio” contro la corazzata Avellino, il Sindaco Basile scrive e invia ai media una nota stampa molto dura sulla situazione societaria del club, anche dopo la penalizzazione di ieri, quadro che complica una classifica già quasi compromessa. “La situazione societaria dell’ACR Messina continua a essere motivo di grande preoccupazione. Nei giorni scorsi, ho richiesto un incontro con le parti coinvolte, tenutosi di fronte a un notaio, per fare chiarezza sulla validità dell’atto di cessione tra Pietro Sciotto e AAD Group. Da questo confronto è emerso che il passaggio di proprietà è formalmente e amministrativamente valido, indipendentemente da ipotesi o interpretazioni alternative e fantasiose”, si legge.

“Nel frattempo, il presidente Stefano Alaimo ha manifestato l’intenzione da parte della società di cedere le quote, ma le dichiarazioni da sole non bastano: servono azioni concrete e immediate per garantire un futuro alla squadra e al calcio messinese. I numeri sono chiari: AAD Group detiene l’80% dell’ACR Messina, mentre il restante 20% è nelle mani di Pietro Sciotto. La situazione è questa, non esistono soluzioni fantasiose né alternative fuori dalla realtà”. Il Sindaco conferma dunque la volontà di AAD di cedere, ma vorrebbe che alle parole seguissero i fatti e per questo si rivolge a Cissé e Sciotto.

“Da sindaco, insieme all’amministrazione, abbiamo cercato di favorire il dialogo e sollecitato chiarezza. E torniamo ancora una volta a chiedere serietà e rispetto da parte di tutti gli attori coinvolti. Interpretando il pensiero dei miei concittadini posso dire che ci siamo stancati di questo atteggiamento irresponsabile. Richiamo ancora una volta tutte le parti in causa a un senso di responsabilità: la città e i tifosi meritano rispetto e risposte certe, non il vuoto delle parole o l’immobilismo delle scelte non fatte”, si chiude la nota.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.