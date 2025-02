Italia-Ungheria, Matteo Soragna a StrettoWeb: “che emozione la telecronaca al PalaCalafiore” | VIDEO

StrettoWeb

Atmosfera pazzesca fino dalle 18:30. Finalmente sold out il PalaCalafiore di Reggio Calabria, come non lo si vedeva da tantissimo tempo. È l’entusiasmo della Nazionale che in riva allo Stretto mancava da ben 21 anni. Italia-Ungheria è più di una partita, una festa di sport che verrà trasmessa in diretta nazionale da Sky Sport.

Matteo Soragna, commentato di Sky Sport alla telecronaca insieme a Geri De Rosa ha raccontato l’emozione di vivere una gara al PalaCalafiore da commentatore, lui che l’ha vissuta anche da giocatore.

