Italia-Ungheria a Reggio Calabria, che atmosfera al PalaCalafiore! In tantissimi anche dalla Sicilia | INTERVISTE

Ci siamo! Che atmosfera al PalaCalafiore per Italia-Ungheria, la partita valida per l’ultimo turno di qualificazione all’Europeo di Basket 2025. La Nazionale torna a Reggio Calabria interrompendo un’assenza lunga 21 anni. Grandissima l’attesa per vedere l’Italia del CT Pozzecco che a Reggio Calabria ha giocato spesso da avversario e che, per la prima volta, potrà godersi il calore del PalaCalafiore dalla propria parte. Palazzetto sold out, sono attese 7000 persone.

In tantissimi anche dalla vicina Sicilia con una folta rappresentanza di Messina e Capo d’Orlando, altre due piazze calde del basket del Sud Italia. Ma quali emozioni stanno vivendo i reggini ? Che aria si respira al PalaCalafiore? Sentiamolo direttamente dalla loro viva voce!

