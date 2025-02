Geri De Rosa a StrettoWeb: “spettacolo a Reggio Calabria. Rossato all’Europeo? Ha convinto” | VIDEO

StrettoWeb

I decibel si alzano fino dalle 18:30. Musica a palla che non riesce a sovrastare il caos fatto dal pubblico che, piano piano, entra a occupare il PalaCalafiore di Reggio Calabria, finalmente sold out come non si vedeva da tantissimo tempo. È la magia della Nazionale che in riva allo Stretto mancava da ben 21 anni. Italia-Ungheria è più di una partita, una festa di sport che verrà trasmessa in diretta nazionale da Sky Sport.

Ai microfoni di StrettoWeb Geri De Rosa, telecronista di Sky Sport ha sottolineato il grande entusiasmo del pubblico di Reggio Calabria, piazza storica del basket italiano che merita di ritornare a grandi livelli. Un giocatore consigliato? “Niang, all’esordio in azzurro“. E sull’assenza di Rossato: “ha convinto il CT. Per l’Europeo c’è però grande concorrenza“.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.