Reggio Calabria accoglie la Nazionale, è Pozzecco show in conferenza! Al telefono con Recalcati: “è vivo, vi ama!” | FOTO e VIDEO

Si è svolta nel pomeriggio odierno, presso il “Salone dei Lampadari” di Palazzo San Giorgio, sede del Comune di Reggio Calabria, la conferenza stampa di presentazione di Italia-Ungheria, appuntamento finale dell’ultima finestra valida per le qualificazioni a EuroBasket 2025. L’Italia è già qualificata ma nel suo ritorno a Reggio Calabria, 21 anni dopo l’ultima volta, ci tiene comunque a fare bella figura.

Previsto il pubblico delle grandissime occasioni come al PalaCalafiore, tirato a lucido per l’occasione con tanto di nuovo cubo, non accadeva da tempo. La città freme dalla voglia di vedere un grande evento sportivo e soprattutto nel rivedere la Nazionale. Il Pentimele sarà sold out.

Sindaco Falcomatà

“Sono molto contento da sindaco di dare il bentornato alla Nazionale dopo oltre 20 anni nella nostra città. Siamo contenti di avervi qui, saluto e ringrazio il presidente Petrucci, siamo amici, è amico della nostra città, è stato presente nei momenti belli e in quelli di difficoltà del basket cittadino. Saluto Master Group e Antonio Santa Maria con il quale da tempo organizziamo questo evento. Da un po’ di tempo la nostra città sta puntando a eventi culturali, musicali e sportivi che possano promuovere l’immagine della nostra città. Siamo contenti di accostare Reggio Calabria a un esempio positivo come la Nazionale, formata da giovani che con sacrificio, impegno e professionalità stanno raggiungendo grandi risultati. Un esempio per ragazzi e bambini, lo sport è linguaggio universale. Il basket e il minibasket sono attivi e godono di ottima salute nella nostra città.

La nostra generazione ha visto il grande basket italiano ed europeo, l’idea è di riproporre un sogno con la consapevolezza che può ritornare. C’era grande attesa per il ritorno dell’Italia a Reggio Calabria, le pagine social sono piene di immagini della Nazionale in città, in aeroporto, al PalaCalafiore. L’amore per il basket va oltre: qui qualcuno ha chiamato anche la figlia Viola (Giovanni Mafrici, addetto stampa Viola ndr). Ringrazio l’assessore Megale, l’assessore Latella per i lavori a un PalaCalafiore fiore all’occhiello per tutta l’Italia. Oltre alla partita ci saranno tanti eventi collaterali. Eventi sociali che la città aspettava da tempo“.

Il presidente FIP Gianni Petrucci

“Sono amico dello storico Italo Falcomatà. Grazie per l’accoglienza straordinaria fatta alla nostra squadra. Vedo Mimmo Praticò, storia di Reggio, del calcio. Gli storici radiocronisti. La partita di ieri sera ha creato un’atmosfera straordinaria. Di solito facciamo notizia quando perdiamo, l’abbiamo fatta anche vincendo. Gigi Datome oggi ha preso con entusiasmo questa squadra, è stato anche nell’NBA, noi non produciamo solo atleti, anche dirigenti. Gigi è un esempio plateale.

Gli assistenti di Pozzecco sono tutti capo allenatori. Gli allenatori oggi sono convinti di essere geni, loro sono ‘normali’ nelle vittorie e nelle sconfitte, io li amo. Pajola oggi per me è il primo d’Europa. Lo dico perchè ci credo. Non si esalta quando vince. Io ho vinto e ho perso, ho fatto 12 Olimpiadi. Lo dico senza spocchia. Ieri sera abbiamo fatto una bella partita, vorremmo fare bella figura a Reggio Calabria“.

Lo show del CT Pozzecco: al telefono con Charlie Recalcati

Il CT Pozzecco ha preso la parola ricordando un grande ex Viola: “porto i saluti di Charlie Recalcati, purtroppo è stato appena operato all’anca, fa fatica a muoversi e non potrà esserci, mi ha pregato di salutarvi. Sono molto contento, è un po’ che non venivo al Sud. Si respira un’ospitalità che da altre parti si vive meno. Sono rientrato in un palazzetto che mi ha regalato emozioni, mi ha riportato indietro nel tempo. Mi auguro che la Viola riesca a essere promossa e che in futuro Reggio Calabria sia dove merita di stare, una città che ha vissuto sempre di pallacanestro. Andavamo tutti alla Sosta. Hanno giocato grandi campioni, Volkov…“.

Il Poz si interrompe, gli passano al telefono Recalcati in vivavoce: “sono vivo! Saluto il presidente federale. Sto molto meglio, vengono da un periodo difficile superato, devo recuperare dopo l’intervento alla gamba, sto molto meglio, il momento critico è passato. È una cosa reciproca il rapporto con Reggio, 5 anni con me e la famiglia. Un saluto e un abbraccio a tutta Reggio Calabria“.

Pozzecco ha poi ripreso: “grazie a Santa Maria (di Master Group, ndr) madre di Dio, prega per noi peccatori… ci sarà l’ennesimo sold out, è un merito che i giocatori hanno ottenuto giocando sempre con grande attaccamento alla maglia e la gente lo percepisce“.

Alessandro Pajola (capitano dell’Italia)

“Siamo molto contenti di essere qua, di giocare in un palazzetto strapieno, davanti a un pubblico che aspetta di vederci da tanto tempo. Veniamo con l’entusiasmo di una grande vittoria, che a volte può essere un’arma a doppio taglio perchè parti rilassato. L’Ungheria verrà qui per prendersi l’ultimo posto per la qualificazione europea, noi giocheremo con lo stesso entusiasmo di Istanbul, lo stesso divertimento che fa diventare ogni giocatore più bravo e più forte. Scenderemo in campo con tutte le nostre energie, con i consigli del Poz e dello staff. Siamo contenti di essere qui e non vediamo l’ora di scendere in campo“.

Santa Maria – Master Group

Antonio Santa Maria, organizzatore dell’evento insieme a Master Group, ha dichiarato: “grazie per l’ospitalità in questa bellissima città. La promessa è stata mantenuta, il palazzetto è stato rinnovato secondo quelle che erano le promesse con nuovo cubo e nuove sedute. Ci aspetta una grandissimo evento, il palazzetto è sold out. Quaando gioca la Nazionale di basket la vendita dei biglietti va a un’altra velocità. L’entusiasmo che porta è unico, gli eventi recenti sono andati tutti sold out. È un lavoro che parte dalla comunicazione e tante attività che vengono portate avanti sul territorio, la legacy che rimane dopo la partita. Ci saranno bambini che arriveranno qui palleggiando, il mondo del 3vs3, ci sarà un meeting con i promoter. La ricaduta dell’evento sarà a lunga gittata, il clima di festa sarà unico. Ci saranno i dunker a Piazza de Nava e poi al Palazzetto. La federazione mantiene i prezzi dei biglietti bassi e calmierati consentendo di vedere lo spettacolo alle famiglie. Ci sarà lo sponsor Kellog’s per la prima volta. Ringrazio tutti per la collaborazione, sarà una grande festa, vi do appuntamento a dopodomani“.

