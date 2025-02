L’ItalBasket è a Reggio Calabria! Invasione di mini-cestisti sul Corso Garibaldi: bagno di folla per Datome e Pajola | FOTO

StrettoWeb

L’Italia di basket è arrivata a Reggio Calabria. Domenica si giocherà Italia-Ungheria, partita valida per l’ultimo turno del girone di qualificazione a EuroBasket 2025. Sarà una grande festa di sport con il PalaCalafiore tirato a lucido per l’occasione e con nemmeno un seggiolino vuoto. Atmosfera palpabile già in città con gli eventi collaterali per una tre giorni in cui si respirerà pallacanestro.

Si è partiti quest’oggi con la conferenza stampa di presentazione della partita abbinata alla “Palleggiata”, una sfilata palleggiante di mini-cestisti che ha colorato il Corso Garibaldi partendo dalla Villa Comunale per concludersi in Piazza Italia. Una volta arrivati, i piccoli hanno chiamato a gran voce la delegazione della Nazionale che è scesa per foto e autografi. Bagno di folla per Datome e Pajola, capitano di ieri e capitano di oggi.

