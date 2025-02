Quando Pozzecco era della Viola: “io, Maurizia Cacciatori, Recalcati e poi…” | VIDEO

StrettoWeb

Nel 2001, l’attuale CT dell’Italia di basket, Gianmarco Pozzecco, fu vicinissimo a vestire la maglia della Viola Reggio Calabria. Il ‘Poz’ doveva essere uno dei grandi acquisti del presidente “Mimmetto” Barbaro che sognò una Viola modello superpotenza di Eurolega in un progetto che naufragò ancor prima di iniziare. Ai microfoni di StrettoWeb, a margine della conferenza stampa di Italia-Ungheria a Reggio Calabria, Pozzecco ha confermato il rumor di mercato.

“Io alla Viola? Si è vero – ha dichiarato – In quel periodo ero fidanzato con Maurizia Cacciatori (pallavolista, ndr), sembrava che dovessimo venire tutti e due a Reggio Calabria. Charlie Recalcati e la moglie, me lo ricordo come se fosse adesso, Gianmarco mi raccomando, preparati che andiamo a Reggio Calabria. Sapete tutti com’è finita… però è stato divertente. Ricordo un’intervista del presidente Barbaro che disse: ‘sono così ricco che sono pronto per essere rapito’. Una delle più belle interviste che io abbia mai letto in vita mia…“.

