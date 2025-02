Pozzecco e il passaporto scaduto: quando Reggio Calabria ha salvato l’Olimpiade 2004 | VIDEO

StrettoWeb

L’Italia torna a Reggio Calabria a 21 anni dall’ultima volta. Domenica 23 febbraio si giocherà Italia-Ungheria, ultima gara valida per le qualificazioni al prossimo Europeo. Il 2004, l’ultima volta dell’Italia in riva allo Stretto, rappresenta un’annata magica per gli azzurri che batterono il Dream Team USA pieno zeppo di stelle NBA (fra le quali anche un giovane LeBron James) e poi ad Atene 2004 vinsero l’argento perdendo in finale contro l’Argentina-Viola di Ginobili, Delfino, Montecchia e Sconochini.

Un’Olimpiade alla quale l’attuale CT dell’Italia, Gianmarco Pozzecco, ha potuto partecipare da giocatore grazie a… Reggio Calabria. Ai microfoni di StrettoWeb il CT azzurro ha raccontato un simpatico aneddoto: “la cosa più nitida che mi ricordo è che avevo il passaporto scaduto. Siete stati clamorosamente cordiali e burocraticamente avete chiuso un occhio, avevo fatto il passaporto in un’ora e mezza. Questo mi aveva permesso di andare ad Atene. Diciamo che vi devo molto. Era sempre bello venire qui a Reggio Calabria. C’è un clima fantastico. Preparare competizioni complicate come le Olimpiadi, farlo in posti dove c’è gente ospitale, che nutre affetto nei tuoi confronti, ti dà quella spinta in più per poi fare qualcosa di eccezionale come nel 2004“.

