Messina, il benvenuto del Sindaco Basile alla First Lady Jill Biden | FOTO

Tra bandierine Usa in ogni angolo, striscioni esposti sui balconi di fronte alla chiesa nella piazza principale di Gesso con le scritte “Welcome to Gesso” e “You will always have home here” (Avrai sempre una casa qui), è stata accolta oggi, mercoledì 4 dicembre 2024, la First Lady, Jill Biden, in visita nel villaggio collinare di Messina che diede i natali ai suoi bisnonni.

Il discorso di Basile

Sul palco è stato il sindaco Federico Basile ad annunciare la First Lady degli Stati Uniti d’America dando lettura del suo saluto istituzionale. Questo il testo: “sono lieto di dare il benvenuto a Messina alla first lady Jill Jacobs Biden e ringraziarLa per avere programmato questa visita, attesa dalla Città e dagli abitanti del villaggio di Gesso, già all’indomani della proclamazione di Joe Biden, Suo marito, a Presidente degli Stati Uniti d’America. Credo che oggi, la Sua presenza qui nasce, sicuramente, dal desiderio di conoscere, anche se per poche ore, l’abitato di Gesso che ha dato i natali ai suoi bisnonni e rappresenta un richiamo internazionale al senso di appartenenza e di identità culturale legata alle tradizioni e alle proprie origini, che nessuno di noi deve mai dimenticare.

Per queste ragioni la Sua visita inorgoglisce l’intera cittadinanza e lusinga oltremodo gli abitanti di Gesso, perché testimonia quel legame forte che lega la lunga storia del nostro Paese e della nostra terra di Sicilia al Nuovo Continente, l’America, che proprio per questo status di essere nuovo animò la partenza di centinaia di siciliani da Messina e molti da questo piccolo borgo collinare di Gesso verso Hammonton per inseguire il “sogno americano” portando con sé la propria cultura, gli usi e le tradizioni.

Quello stesso senso di appartenenza e quei valori che Lei ha sicuramente trasmesso nel corso della sua vita professionale, nello svolgimento dei suoi impegni nel sociale soprattutto a favore dei bambini, e nell’esperienza politica che l’ha contraddistinta in questi anni, in cui a fianco del Presidente Biden, ha contribuito a guidare l’America.

Non posso che ringraziarLa ancora una volta, a nome mio personale e a nome dell’intera cittadinanza, per avere dato lustro alla città di Messina e di essere qui, ad assaporare il calore degli abitanti con i profumi e i sapori di questo luogo che sapientemente i suoi bisnonni seppero custodire e tramandarLe. Auguro a Lei e al Presidente Biden un prospero futuro ancor più ricco di soddisfazioni”.

La conclusione della cerimonia

La cerimonia si è conclusa con la donazione da parte della First Lady di un agrifoglio americano tipico del Delaware alla comunità di Gesso, che il Comune di Messina provvederà alla sua piantumazione e cura. Un gesto per richiamare attraverso le radici della pianta quei valori e le relazioni che consentono all’essere umano di ancorarsi a tutto ciò che rappresenta la propria origine: la famiglia, ma anche ad un luogo fulcro di un legame indissolubile.

