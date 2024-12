Messina, Gesso blindata attende Jill Biden

StrettoWeb

In attesa dell’arrivo di Jill Biden, il villaggio di Gesso, a Messina, è blindato. Tombini saldati, polizia, cinofili, carabinieri e servizi di sicurezza della Casa Bianca in pieno fermento per la visita della first lady degli Stati Uniti. Un palco è stato sistemato al centro della piazza del villaggio.

I bisnonni di Jill Tracy Biden, nata Jacobs, sono infatti originari di Gesso, dove la first lady incontrerà Mario Sarica, direttore del Museo di Cultura e Musica Popolare dei Peloritani che ha effettuato anche studi sulle origini dei parenti di Jill Biden e ha curato un volume dal titolo “Di là del mare” in cui viene ricostruito il percorso genealogico della famiglia Jacobs. Previsti anche incontri col parroco padre Franco Arrigo e col sindaco di Messina, Federico Basile.

