Il lungo corteo si è spostato in una zona più a nord per la cerimonia “Joining Forces Event” durante la quale Jill Biden incontrerà i militari americani dì Sigonella. La comunità statunitense è composta da circa 4.000 persone compresi i familiari.

L’aereo con la moglie del presidente degli Stati Uniti è atterrato nella base militare siciliana in mattinata, successivamente la first lady si recherà a Messina per visitare Gesso, il villaggio in cui sono nati i suoi bisnonni.

