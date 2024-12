Jill Biden è arrivata a Gesso, che entusiasmo a Messina

StrettoWeb

Balconi gremiti, bandiere degli Usa e cartelloni di benvenuto. Così Gesso, a Messina, ha accolto Jill Biden. Il piccolo villaggio collinare. La First Lady, moglie del presidente uscente degli Stati Uniti Joe Biden, ha scelto di recarsi a Gesso nel ricordo dei suoi bisnonni nati lì in riva allo Stretto. In mattinata, dopo l’arrivo alla base di Sigonella, Jill Biden si era intrattenuta con i militari Usa ed i familiari: “si tratta dell’ultima visita all’estero come first lady”.

Basile: “è un giorno di festa”

“È una giornata di festa per l’arrivo della first lady americana a Gesso, luogo che ha dato i natali ai suoi bisnonni, è una giornata di festa per la nostra città, la provincia e per la Sicilia e per quello che vuole significare questa visita cioè il ritorno al ceppo nativo, vuol dire che ricordarsi da dove si viene è importante per guardare al presente e programmare il futuro“. A dirlo il sindaco di Messina Federico Basile.

