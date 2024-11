Regionali Umbria, Tajani evoca brogli: “i rappresentati di lista…”

StrettoWeb

“Noi non insultiamo gli altri, non siamo qui a disprezzare, e strappare il programma dell’avversario e buttarlo per aria significa che non hai argomenti, se non cercare di mortificare chi non la pensa come te – ha commentato il ministro Antonio Tajani, leader di Forza Italia, durante il comizio conclusivo del centrodestra a Perugia in vista delle elezioni regionali -. “Noi non pensiamo che chi vota per il programma di centrosinistra voti per un programma-spazzatura, e quando vinceremo governeremo per tutti i cittadini, non solo quelli che ci hanno votato. Questa è la grande differenza tra noi e loro. Non vogliamo tornare a una regione in cui quelli che hanno la tessera di quel partito o di quel sindacato vanno avanti e gli altri sono cittadini di serie B. Un potere soffocante“, rimarca Tajani.

“Anche durante lo spoglio bisogna continuare a difendere il voto del popolo umbro, perché li conosciamo bene: mettiamo un rappresentante di lista per ogni lista in ogni sezione. Perché speravano di vincere e invece perderanno anche qui, ma difendiamo il voto del popolo”, conclude Tajani.

