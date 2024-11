Regionali Umbria, Rizzo: “mia candidatura di rottura rispetto a colossi fasulli”

StrettoWeb

Marco Rizzo, candidato governatore della Regione, insieme al presidente di Democrazia Sovrana e Popolare Francesco Toscano chiuderanno la campagna elettorale a Perugia, giovedì 14 novembre, dalle 17, alla Sala dei Notari. “In Umbria – sostiene Rizzo in una nota – la mia candidatura è di rottura, rispetto a due colossi fasulli impotenti e diretti da Roma, centrodestra e centrosinistra, che concepiscono la politica come un affare. Ci rivolgiamo principalmente a quelli che sono schifati da istituzioni rese indegne e che non vanno più a votare”.

“Da questa terra splendida e generosa può partire una riscossa. Sarebbe importante un buon risultato conseguito dal sottoscritto. Gli altri candidati, infatti, non hanno forza, non hanno verve, ma soprattutto non hanno la possibilità di rilancio per la Regione che può dargli chi, come me, oltre ad avere contatti con ministri e uomini di governo nazionali e internazionali da mettere a disposizione degli Umbri, ha decenni di carriera e di battaglie politiche vere. Noi – prosegue – offriremo all’Umbria protezione sociale, quintuplicando gli assegni alla famiglie in difficoltà e aumentando le pensioni di invalidità, restituiremo la sanità centrale contro la dissoluzione localistica, faremo finire la svendita della salute dei cittadini ai privati. Riporteremo le persone al centro e l’Umbria nel cuore dell’Italia, offrendo ai suoi cittadini una centralità nazionale unica”, conclude Rizzo.

