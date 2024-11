Regionali Umbria, Meloni: “la Sinistra si vergogna…”

StrettoWeb

Sul palco dell’auditorium di San Francesco al Prato, i tre leader della coalizione di governo hanno parlato ai cittadini umbri in vista delle prossime elezioni regionali. “La mia pazienza non ha limiti, la mia resistenza non ha limiti, l’unico limite è il consenso dei cittadini, noi non resteremo al governo senza il consenso dei cittadini, come hanno fatto altri – ha affermato il presidente del Consiglio Giorgia Meloni -. Ma se abbiamo il consenso dei cittadini non c’è niente che possa farci mollare. Quando guardi i talk o leggi i giornaloni, a sinistra sembrano fortissimi, poi al mercato, fra la gente, scopri che fortissimo è il centrodestra fra i cittadini. Per noi è fondamentale avere il consenso dei cittadini, quello che facciamo non è per noi stessi ma per il nostro popolo. La maggioranza degli italiani è ancora con il nostro governo. Non è accaduto almeno per gli ultimi dieci governi che un governo in carica da oltre due anni, nonostante una situazione internazionale difficile, avesse più consenso rispetto all’inizio”.

“La Sinistra si vergogna”

“Nel centrosinistra – rimarca Meloni – mancano due giorni alla fine della campagna elettorale e ancora non si sono visti insieme. In quel caso non parliamo di una grande comunanza di valori, e dalle dichiarazioni sembra che si vergognino anche di farsi vedere insieme. Si uniscono solo per andare contro di noi. Ora pare che si siano dati appuntamento domani per un presidio, non sia mai che chiamino la gente. Questo entusiasmo per noi è la benzina con la quale ci ricarichiamo per andare avanti nel nostro complesso lavoro. Sono fiera di questi uomini e donne che ci accompagnano ogni giorno, e sono fiera di una solida alleanza politica che nel tempo è diventata anche una bella amicizia personale. E questo – ha conclude il premier – fa la differenza, anche al cospetto dei nostri avversari”.

