Regionali Umbria, governatori e sindaci per la chiusura della campagna elettorale di Tesei e Proietti

StrettoWeb

Chiusura di campagna elettorale in Umbria per Donatella Tesei del centrodestra e Stefania Proietti, che guida la coalizione di centrosinistra. Sul territorio anche gli appuntamenti finali degli altri sette candidati governatori. Con Tesei si sono ritrovati al PalaTerni i presidenti di Regione del centrodestra. In Umbria sono arrivati Massimiliano Fedriga del Friuli-Venezia Giulia, Francesco Rocca del Lazio, Francesco Acquaroli delle Marche, Attilio Fontana della Lombardia, Marco Bucci della Liguria, Luca Zaia del Veneto, Marco Marsilio dell’Abruzzo, insieme al presidente della provincia autonoma di Trento, Maurizio Fugatti. Dal palco si è parlato principalmente del tema della sanità, sottolineando il lavoro fatto. “Abbiamo condiviso insieme anni anche molto complicati e ci siamo dati sostegno, quindi sono contenta di chiuderla con loro”, ha detto Tesei. Tornando alla coalizione, Tesei ha sottolineato che “c’è compattezza sulle idee e sui programmi per questa regione”. “E credo – ha aggiunto – che questa sia una forza molto molto importante. Non stiamo insieme solo perché dobbiamo battere qualcun altro ma perché ci sono ideali che ci accumunano e una visione del futuro assolutamente coincidenti”.

La chiusura di Proietti

Proietti ha invece chiuso la campagna a Perugia. Con lei i sindaci di Perugia e Firenze, Vittoria Ferdinandi e Sara Funaro, e altri 50 umbri, ricordati dal palco uno ad uno. “Questo è un governo che non c’è stato e in cinque anni ha smantellato la sanità pubblica. Sono venuti solo a conquistate l’Umbria”, ha detto Proietti, tenendo in mano la Costituzione. “Grazie perché mi avete chiesto voi di essere qua”, ha aggiunto.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.