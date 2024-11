Regionali Umbria, Bandecchi su Tesei: “Alternativa popolare farà di tutto per farla vincere”

StrettoWeb

Per Stefano Bandecchi Donatella Tesei è “un chicco di caffè” perché quando lo “butti nell’acqua bollente è l’unico che trasforma sé stesso in qualcosa di buono che noi chiamiamo appunto caffè”. Il coordinatore di Alternativa popolare ha usato il paragone parlando a Perugia alla chiusura della campagna elettorale del centrodestra per le regionali.“Per me esistono tre tipi di persone e Donatella appartiene a un tipo, io la chiamo chicco di caffè”, ha detto ancora Bandecchi.

“Donatella Tesei è la grande trasformatrice delle cose che non vanno in cose che vanno e Alternativa popolare – ha concluso Bandecchi – farà di tutto per farla vincere”.

