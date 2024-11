Regionali, Proietti promette un “nuovo modello di welfare per l’Umbria di domani”

StrettoWeb

“La giunta regionale che ho in mente sarà coerente con la mia impostazione culturale, i miei valori, la mia storia, e quindi non può non mettere in piedi un nuovo sistema di welfare regionale. Se c’è un’emergenza, ed è sotto gli occhi di tutti, si tratta dell’emergenza sociale che, in una regione in cui il clima di fiducia si è deteriorato, ha reso tutti molto più poveri e ha lasciato le famiglie da sole, i giovani disorientati dopo il Covid”, lo sottolinea in una sua nota Stefania Proietti, candidata del centrosinistra alla presidenza della Regione Umbria.

“Una regione che si rispetti – prosegue – deve mettere in campo misure in grado di attenuare i disagi e alleviare i dolori dei cittadini, dai più fragili agli anziani, alle persone con disabilità, alle famiglie e ai giovani, a chi non riesce ad arrivare a fine mese”.

