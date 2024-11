Regionali Emilia Romagna, il sindaco di Bologna: “referendum su di me? Non temo il voto”

StrettoWeb

Il sindaco di Bologna, Matteo Lepore, teme che sotto le Due torri le elezioni regionali dell’Emilia Romagna possano trasformarsi in un referendum sul suo operato? “Il voto non va mai temuto perchè i cittadini hanno il diritto di esprimersi e dire quello che pensano”, risponde il primo cittadino oggi a margine di una conferenza stampa. “Io ho fatto una campagna elettorale sostenendo Michele de Pascale perchè credo che sia il miglior candidato e il miglior progetto che abbiamo costruito insieme per il futuro dell’Emilia-Romagna. Sono stato molto impegnato sull’alluvione e su tanti altri aspetti, quindi ho partecipato a pochi eventi elettorali- aggiunge Lepore- ma ci tengo a sottolineare che nessun mio intervento in questi mesi è stato contro la candidata Elena Ugolini o qualsiasi candidato del centrodestra, questo è lo stile che ho scelto perchè penso che occorresse e che occorra in queste ultime ore parlare di cosa vogliamo fare per l’Emilia-Romagna”.

Per quanto riguarda i possibili riflessi del voto regionale sulla città, “mi interessa poco questa riflessione. Noi dobbiamo lavorare per l’Emilia-Romagna e poi quando ci sarà da votare per il Comune si vedrà”, afferma il sindaco. “A me interessa che Bologna dia il proprio contributo per vincere queste elezioni, sarà fondamentale la partecipazione al voto dei bolognesi e penso che dobbiamo dare una risposta democratica”, afferma Lepore: “a qualcuno piace alzare la tensione e fare di Bologna un terreno di scontro, a noi bolognesi invece piace partecipare al voto e dare il nostro segnale democratico per una città progressista e democratica e mi auguro che i bolognesi rispondano a questo appello. Io li invito a venire davvero in tanti a votare e a votare con il cuore e con la testa, anche per dare una risposta a chi ha voluto alzare la tensione”.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.