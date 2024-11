Regionali Emilia Romagna, Merola: “c’è un attacco alla città di Bologna”

StrettoWeb

Critica del deputato del Pd, Virginio Merola, ex sindaco di Bologna alla candidata del centrodestra alle regionali dell’Emilia-Romagna, Elena Ugolini. “Vedo che la candidata Ugolini più che occuparsi di regione si occupa di Bologna. Non vorrei che si prenotasse per la candidatura a sindaco. Non lo vorrei per lei, visto che si sta parlando delle elezioni per la Regione Emilia-Romagna“, afferma Merola.

Per il resto, il parlamentare nota che da parte del governo “non c’è molta volontà di collaborazione con la città. Qui, più che l’attacco alle parti, c’è un attacco alla città. I bolognesi si aspettano collaborazione e unità quando avvengono fatti come l’alluvione”, sottolinea Merola.

