Regionali, Conte in Emilia Romagna: “tagliati i fondi per il dissesto idrogeologico”

“Spero che al governo si affrettino, almeno per questa alluvione, a nominare il nuovo commissario per la ricostruzione, e anche a sveltire tutti i passaggi burocratici, perché gli alluvionati anche per l’altra alluvione del 2023 non hanno preso nulla“. Lo ha detto il leader del M5S, Giuseppe Conte, in visita a Borgo Farneto in val di Zena, uno dei luoghi più colpiti dalle alluvioni che si sono abbattute sull’Emilia Romagna a settembre e ottobre.

Conte auspica anche “dei pronti interventi per cercare di prevenire almeno nell’immediato. E poi bisogna cercare di pianificare per il futuro per mettere in salvaguardia questo territorio”.

L’ex premier punta il dito su una voce della Manovra “per interventi che possano mitigare almeno il rischio di dissesto idrogeologico: c’è un capitolo di spesa di 96 milioni che è stato portato a circa 56 milioni. Quindi si taglia a destra e sinistra, ma quando si vanno a tagliare queste voci poi ci si ritrova senza una prospettiva reale di intervento per situazioni come queste”.

