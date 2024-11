Raccolta fondi per la Viola: l’iniziativa del Trust contro la squalifica che ha colpito l’intera città | INFO

StrettoWeb

“Più forti di tutto – Guarda la diretta e paga il biglietto“. Il messaggio lanciato dal Supporters Trust della Viola Reggio Calabria che, in vista delle prossime due partite casalinghe, quelle contro Matera (23 novembre) e Marigliano (1 dicembre), ha lanciato una raccolta fondi per coprire il mancato incasso della biglietteria. Le due partite, infatti, si giocheranno a porte chiuse a causa della squalifica inflitta ai reggini per i fatti di Viola-Messina.

Tale squalifica, inizialmente di 4 giornate, è stata ridotta a 2 dopo il ricorso nel quale è stato riconosciuto come il momento di tensione sia stato causato da una frase (con annesso faccia a faccia minaccioso catturato dalle immagini) da parte di un dirigente della Basket School Messina nei confronti di Efe Idiaru che ha denunciato di essersi sentito urlare “neg** di mer**”. Anche Ivanaj, intervenuto per allontanare l’uomo dal compagno di squadra, inizialmente squalificato per due giornate, ne ha dovuta scontare solo una poichè gli è stato riconosciuta l’attenuante legata all’accaduto.

La fregatura? Dover comunque giocare 2 partite a porte chiuse rinunciando all’incasso di 3500-4000 persone (stando ai numeri in netta crescita delle ultime gare) per cause di cui la Viola è quasi del tutto vittima. Una squalifica che è andata a minare anche la credibilità della città di Reggio Calabria e dei tifosi reggini, non ultras ma persone comuni, descritte come violente nella sentenza del Giudice Sportivo.

Ed è proprio a Reggio Calabria che il Supporters Trust chiede aiuto. Sulla piattaforma Gofundme sarà possibile donare una cifra a piacere per aiutare la Viola a coprire il mancato incasso di due gare casalinghe, come se si comprasse il biglietto, con l’unica eccezione che la cifra la sceglierà, liberamente, chiunque voglia supportare la realtà squadra, prima con 10 vittorie in 10 partite e che forse, secondo il Trust, inizia a dare fastidio a qualcuno.

Il comunicato del Supporters Trust

“Raccolta fondi a favore della Redel Viola Reggio Calabria, contro l’ingiustizia che ha colpito l’intera città. La Redel Viola Reggio Calabria è capolista indiscussa e unica squadra della serie B interregionale imbattuta dopo 10 vittorie su 10 partite disputate.

Sarà forse per questo che qualcuno probabilmente ha provato a fermarla con una sanzione sproporzionata, iniqua e ingiusta: quattro giornate di squalifica al campo e ben seimila euro di multa.

Un danno gigantesco che rischiava di compromettere la corsa della Viola Reggio Calabria verso la promozione in categoria superiore. Tale sanzione è stata poi ridotta in appello: la pena pecuniaria cancellata, le quattro giornate di squalifica al campo di gioco ridotte a due. Praticamente l’ammissione della falsità radicale di parte del referto arbitrale, o quasi.

Resta l’amarezza per un torto che non deve mai più ripetersi e per l’insulto razzista che ha colpito il nostro beniamino Efe Idiaru, a cui va tutta la nostra solidarietà. Ci auguriamo infatti che ci siano sanzioni e conseguenze per il dirigente della Basket School che se ne è reso responsabile.

Meno grave ma ugualmente problematico sarà il mancato incasso dalla biglietteria per 2 giornate in un momento in cui l’entusiasmo stava salendo e le presenze al PalaCalafiore stavano superando le duemila persone a partita! Un danno economico molto forte per la nostra squadra.

Come sempre il Supporters Trust Viola è al fianco della squadra della città e focalizza le proprie energie su ciò che può controllare:

Non possiamo controllare le scorrettezze dei dirigenti avversari

Non possiamo controllare gli arbitri e gli arbìtri

Non possiamo controllare gli organi di giustizia sportiva

Possiamo solo dire che NOI CI SIAMO e possiamo dimostrarlo come sempre CON I FATTI.

Ecco perché lanciamo questa raccolta fondi su base volontaria, per dimostrare che i REGGINI sono proprio come i loro beniamini in neroarancio: PIÙ FORTI DI TUTTO.

L’OBIETTIVO coprire il mancato incasso dalla biglietteria per queste due partite in casa che si giocheranno a porte chiuse senza pubblico.

COME: ognuno di noi potrà versare una quota LIBERA, come se stesse comprando il biglietto che avrebbe pagato per le 2 partite di sabato 23 novembre e quella di giorno 1 dicembre, per dare una mano a questo progetto che sta coinvolgendo la comunità cittadina e calabrese nella corsa verso le categorie che questa città merita, un progetto animato da un’intera comunità che da cinque anni si sacrifica con sforzi collettivi per il bene del basket calabrese.

Ecco perché chiamiamo a raccolta non solo i tifosi della Viola, ma tutti i reggini e i calabresi, a partire dai leader della comunità: rappresentanti politici, imprenditori, associazioni, squadre sportive e realtà civiche.

È IL MOMENTO DI REAGIRE, di dimostrare unità cittadina, di dimostrare che se colpiscono una delle nostre realtà, le colpiscono tutte. E che REGGIO NON CI STA. E risponde come sa: con i fatti concreti.

Puoi versare il tuo contributo in contanti durante la proiezione della partita nel maxischermo al presidente dell’associazione Supporters Trust Violarc, tramite bonifico intestato all’associazione con causale contributo volontario Iban IT30Y0306967684510749170570 o tramite la piattaforma Gofound.

Come sempre tutte le somme saranno rendicontate e vi informeremo di tutti gli sviluppi“.

