Viola-Matera a porte chiuse, i tifosi neroarancio si riuniscono: dove vedere la partita tutti insieme

StrettoWeb

Viola-Matera si giocherà al PalaCalafiore ma a porte chiuse. I tifosi neroarancio non potranno assistere dal vivo alla partita ma proveranno comunque a restare vicini alla squadra a pochi passi dal palazzetto di Pentimele.

“Informiamo i tifosi che il Circolo del Tennis Rocco Polimeni ha messo a disposizione dei locali presso la propria sede per permettere a chi lo volesse (circa 200 posti) di assistere alla diretta streaming. – si legge in una nota social della Viola – Grazie per la disponibilità al Presidente Ezio Privitera e ad Igino Postorino. Siamo felici di questa opportunità che ci consente di poter essere fisicamente vicini alla squadra e di condividere il tifo e tutto il nostro supporto per i nostri meravigliosi ragazzi“.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.